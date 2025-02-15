В администрацию президента не поступало сведений о том, что компании из стран Запада, а также Южной Кореи и Японии намерены в ближайшее время возобновить свою работу в России. Об этом в беседе с ТАСС поведал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента Российской Федерации.

Ранее информационное агентство Yonhap сообщало, что южнокорейский автомобильный гигант Hyundai Motor может приобрести свой бывший завод в Санкт-Петербурге и возобновить производство в России уже до конца 2025 года. Кроме того, по информации издания, компании Samsung Electronics и LG Electronics, специализирующиеся на производстве электроники и бытовой техники, также рассматривают возможность возвращения на российский рынок.

А перед этим Павел Люлин, занимающий пост вице-президента Союза торговых центров, сообщил ТАСС, что Inditex, испанская компания, владеющая такими брендами одежды, как Zara, Bershka, Pull Bear и Stradivarius, якобы ведет переговоры о своем скором возвращении в Россию.

На вопрос журналистов о соответствии действительности данной информации и получении подобных сигналов от иностранного бизнеса Песков ответил отрицательно.

«Нет. Не получали», — подчеркнул представитель Кремля.

Напомним, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что «Большая семерка» (G7) больше не соответствует современным геополитическим реалиям и утратила свою релевантность.