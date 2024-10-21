Шор призвал Санду уйти в отставку по итогам голосования в Молдавии

Илан Шор, лидер оппозиционного блока «Победа», заявил, что президент Молдавии Майя Санду должна взять на себя ответственность за результаты выборов и референдума и уйти в отставку. В интервью ТАСС он охарактеризовал оправдания Санду о фальсификации голосов и заговоре как бред.

По мнению политика, теперь Санду придется объяснять «защитникам» своей позиции, почему граждане Молдавии выступили против евроинтеграции, войны, ЛГБТ*-парадов, нищеты и рабства. Все это произошло, несмотря на наличие государственного ресурса, угроз и манипуляций.

Шор добавил, что действия президента являются преступлением и она пытается манипулировать результатами выборов и референдума. Однако сторонники Санду не смогут считать свою победу легитимной, так как страна не приняла курс на евроинтеграцию.

По предварительным данным Центральной избирательной комиссии, Санду получает 41,84% голосов, а бывший генпрокурор Александр Стояногло — 26,35%, после обработки 97,88% бюллетеней.

Ранее молдавская оппозиция назвала прошедшие выборы и референдум «разгромом власти Санду».

*движение признано экстремистским в России.