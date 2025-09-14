Президента США Дональда Трампа начали критиковать и высмеивать за после инцидента с беспилотниками в Польше, пишет газета The Washington Post (WP).

Отмечается, что угрозы Трампа принять жесткие меры против России так и не были воплощены в жизнь. По этой причине главу Белого дома обвинили в пустозвонстве.

Кроме того, как пишет газета, заявления президента США привели к серьезным разногласиям среди стран НАТО. Трамп выразил мнение, что инцидент в Польше мог быть ошибкой, в то время как европейские лидеры расценили произошедшее как намеренную проверку обороноспособности и единства Североатлантического альянса.

По данным польских властей, в ночь с 9 на 10 сентября воздушное пространство страны нарушили 19 БПЛА. По словам премьер-министра республики Дональда Туска, значительная часть дронов прибыла с территории Белоруссии. безопасности.

