Кремль прокомментировал возможные встречи Путина с Трампом и Зеленским

Российский лидер Владимир Путин в целом одобряет идею проведения встреч на высшем уровне с руководителями Украины и Соединенных Штатов, однако акцентирует внимание на необходимости детальной проработки таких контактов. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков, отвечая на предложение турецкого министра иностранных дел Хакана Фидана о готовности Турции организовать переговоры между президентами России, США и Украины в Анкаре.

Песков подчеркнул, что сроки проведения саммита глав государств по урегулированию украинского кризиса будут определены лишь после тщательной подготовки. Он добавил, что ключевой целью является достижение ощутимых результатов в ходе переговоров между делегациями.

Только при условии достижения конкретных договоренностей можно будет говорить о проведении встречи на высшем уровне, уточнил представитель Кремля в беседе с прессой.

Недавно глава турецкого внешнеполитического ведомства Хакан Фидан выразил готовность Анкары принять у себя президентов Турции, России, США и Украины для обсуждения возможных путей разрешения конфликта.

Турецкая сторона выразила уверенность в наличии у страны необходимого дипломатического опыта для организации прямых переговоров между лидерами.

Ранее сообщалось, что Путин предоставил вдове Синдзо Абэ свой Aurus для поездки в Большой театр.