Путин одобрил стратегию развития ВМФ России до 2050 года

Президент РФ Владимир Путин утвердил долгосрочную стратегию развития Военно-морского флота (ВМФ) до 2050 года. Об этом в интервью aif.ru сообщил председатель Морской коллегии России Николай Патрушев.

Этот важный документ определяет приоритеты, цели и основные направления модернизации и укрепления отечественного ВМФ на ближайшие три десятилетия.

«Итоговая редакция стратегии была внесена на рассмотрение главе государства, и 30 мая он ее утвердил», — заявил Патрушев.

Разработка стратегии началась в июле 2024 года по поручению президента. В рамках подготовительной работы Министерство обороны РФ подготовило проект документа, который был доработан Морской коллегией с учетом предложений различных федеральных ведомств и организаций.

Такой широкий экспертный и межведомственный подход позволил учесть актуальные задачи развития флота и обеспечить его современное техническое оснащение.

Стратегия предусматривает масштабное обновление корабельного парка, развитие новых типов вооружений и систем управления, улучшение боеспособности и возможности для долгосрочного пребывания на море.

Важной задачей является создание современного и сбалансированного флота, способного обеспечить национальную безопасность и выполнение международных обязательств. Обозначенная стратегия является важной частью государственной военно-стратегической политики и отражает приоритеты России в области обороны и морской безопасности.

Ранее стало известно, что кортеж президент РФ Владимира Путина был замечен на въезде в Кремль поздно вечером.