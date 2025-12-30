В преддверии праздников президент России Владимир Путин направил официальные поздравления с Рождеством и Новым 2026 годом главам зарубежных государств и правительств. Детальный список адресатов, опубликованный пресс-службой Кремля, демонстрирует географию и приоритеты международной дипломатии России.

Традиционные поздравления получили лидеры стран СНГ, стратегических партнеров и ключевых мировых держав. Среди них — руководители Белоруссии, Казахстана, Китая, Индии, Бразилии, Турции и ряда других государств. Отдельного внимания заслуживает включение в список лидеров непризнанных мировым сообществом республик Абхазии и Южной Осетии, что подтверждает особый характер отношений Москвы с этими регионами.

Примечательно, что поздравительные телеграммы направлены не только действующим политикам, но и некоторым бывшим мировым лидерам, таким как экс-президент Казахстана Нурсултан Назарбаев и бывший канцлер Германии Герхард Шредер. Это свидетельствует о внимании России к долгосрочным связям и личностям, сыгравшим значительную роль в двусторонних отношениях. Адресатами стали также главы государств с разными политическими системами и идеологиями, от папы римского до руководителя КНДР Ким Чен Ына, что подчеркивает многоплановость внешней политики Москвы.

Ранее сообщалось, что ОАЭ назвали «гнусностью» атаку ВСУ на резиденцию Путина в Новгородской области.