Зеленский на фоне слов Каллас предложил европейским лидерам приехать в Киев 9 мая

Президент Украины Владимир Зеленский предложил европейским лидерам посетить Киев 9 мая, чтобы «противопоставить» это параду Победы в Москве, сообщает издание Politico.

Накануне глава евродипломатии Кая Каллас заявила, что всех представителей правительств из стран Евросоюза, которые примут участие в праздновании Дня Победы в Москве, будут ожидать серьезные последствия. Дипломат сообщила, что в Брюсселе требует от всех государств ЕС не принимать никакого участия в праздновании Дня Победы, которое будет проходить в Москве.

«(Украинские власти. — прим.ред.) пригласили высокопоставленных европейских чиновников 9 мая в Киев в качестве демонстрации дипломатической силы на фоне ежегодного военного парада… в Москве», — говорится в материале.

Также сообщается, что Зеленский планирует встретиться с представителями «коалиции желающих» в мае, чтобы обсудить меры по обеспечению безопасности Украины в случае прекращения огня.

Ранее сообщалось, что Зеленский выпустил указ о санкциях, куда внес 130 физических лиц и ряд организаций. Рестрикции были введены в отношении СМИ, журналистов, политологов и деятелей культуры, причем как россиян, так и украинцев.