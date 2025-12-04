Кремль сообщил дату прямой линии и пресс-конференции Путина

Фото: [ Владимир Путин на Совете при президенте РФ по развитию физической культуры и спорта/Медиасток.рф ]

Мероприятие, которое совмещает большую пресс-конференцию и прямую линию, выйдет в эфир 19 декабря в 12:00 мск. В ходе него глава государства подведет итоги уходящего года и ответит на вопросы журналистов и жителей страны.

Ранее о проведении совмещенного мероприятия в эту дату сообщали источники РБК. Решение объединить два формата было впервые принято в 2020 году из-за ограничений, связанных с пандемией.

В 2021 году прямая линия проходила отдельно, а с 2023 года их вновь проводят вместе. В 2022 году ни большая пресс-конференция, ни прямая линия не состоялись в связи с проведением специальной военной операции (СВО) на Украине.

Традиционно подобные мероприятия президент проводил по четвергам, но в этом году эфир запланирован на пятницу. Как объяснили в Кремле, это связано с рабочим графиком главы государства.

