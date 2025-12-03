«Мы провели обстоятельную встречу»: эмиссары Трампа отчитались перед Белым домом о визите в Кремль

Белый дом назвал продуктивной и обстоятельной прошедшую в Москве встречу спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя экс-президента Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Вашингтон уже проинформировал о результатах переговоров Дональда Трампа и украинскую сторону. Об этом сообщает Reuters.

Американская администрация дала положительную оценку контактам своих неофициальных эмиссаров с российским лидером. Встреча, о деталях которой стороны предпочитают не распространяться, состоялась в Кремле.

По данным источников, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после возвращения из Москвы детально отчитались о беседе действующему президенту США. Кроме того, содержание переговоров было доведено до сведения официальных представителей Украины, что указывает на вероятную связь обсуждаемых тем с украинским кризисом.

Ранее сообщалось о том, что глава Пентагона Хегсет назвал идеальным ужин в компании Путина.