«Мы провели обстоятельную встречу»: эмиссары Трампа отчитались перед Белым домом о визите в Кремль
Белый дом назвал продуктивной встречу эмиссаров Трампа с Владимиром Путиным
Фото: [Медиасток.рф]
Белый дом назвал продуктивной и обстоятельной прошедшую в Москве встречу спецпосланника США Стивена Уиткоффа и зятя экс-президента Джареда Кушнера с Владимиром Путиным. Вашингтон уже проинформировал о результатах переговоров Дональда Трампа и украинскую сторону. Об этом сообщает Reuters.
Американская администрация дала положительную оценку контактам своих неофициальных эмиссаров с российским лидером. Встреча, о деталях которой стороны предпочитают не распространяться, состоялась в Кремле.
По данным источников, Стивен Уиткофф и Джаред Кушнер после возвращения из Москвы детально отчитались о беседе действующему президенту США. Кроме того, содержание переговоров было доведено до сведения официальных представителей Украины, что указывает на вероятную связь обсуждаемых тем с украинским кризисом.
