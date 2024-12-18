В Кремле заявили, что знают о лицах, стоящих за недавним терактом, который привел к гибели начальника войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Игоря Кириллова. Об этом сообщил ТАСС, цитируя Пескова.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подчеркнул, что данный инцидент подтверждает правоту действий России в рамках специальной военной операции (СВО) и демонстрирует истинное лицо киевского режима.

Кроме того, Песков отметил, что российские спецслужбы и правоохранительные органы активно и эффективно занимаются расследованием дела. Он также добавил, что Москва четко осознает своих противников и их потенциальные угрозы.

Также, по его словам, действия Киева свидетельствуют о том, что украинская сторона не стесняется прибегать к террористическим методам. Борьба «с этим нацистским режимом» не прекращается, подчеркнул Песков.

Президент Владимир Путин выразил глубокие соболезнования в связи с трагической гибелью Игоря Кириллова. Пресс-секретарь российского лидера сообщил об этом на пресс-конференции.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что все причастные к убийству Игоря Кириллова будут найдены и наказаны.