Захарова: постпредство РФ при ООН поднимет вопрос об убийстве Кириллова в СБ

Постоянное представительство России при ООН планирует поднять вопрос о теракте против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова на заседании Совета Безопасности, назначенном Москвой на 20 декабря. Об этом сообщила на брифинге официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, как передает ТАСС.

«Мы уверены, что все организаторы, исполнители убийства Игоря Кириллова будут найдены, наказаны, кто бы это ни был, где бы они ни находились», — сказала она.

Кроме того, Захарова охарактеризовала реакцию ООН на убийство Кириллова как «свидетельство продажности». Она подчеркнула, что Игоря Кириллова знали как высококвалифицированного специалиста, включая его деятельность на международных форумах и в организациях.

Накануне ООН воздержалась от осуждения теракта против Кириллова и лишь призвала к предотвращению дальнейшей эскалации конфликта.

Ранее интернет-издание «Подмосковье сегодня» рассказало обо всех подробностях теракта против начальника войск РХБЗ ВС РФ Игоря Кириллова и его помощника.