Премьер-министр Украины Денис Шмыгаль потерял собственное кресло в Верховной раде. Его вынесли из парламента за «ненадобностью». Об этом сообщил депутат Рады Владимир Арьев в своем телеграм-канале.

Верховная рада приняла решительные действия по лишению мест в своих стенах членов правительства Украины. Для начала было демонтировано то место, которое занимал премьер Шмыгаль.

«В Верховной раде больше не будет кресла премьер-министра. Его вынесли из-за отсутствия надобности, все равно ничего, по сути, не изменится», — указал он.

Такая же часть постигнет и те кресла, которые занимают министры из состава украинского правительства. Пока их не удалось сдвинуть с места, так как они привинчены к полу. Депутат пообещал, что технические службы проведут демонтаж, поскольку все настроены очень решительно.

Ранее другой депутат Рады, Александр Дубинский, высказался о задачах Зеленского. Украинский лидер, по его мнению, выполняет те указания, которые ему отдает Европа. Президент Украины, по утверждению парламентария, играет роль заградотряда, обеспечивая безопасность ЕС. По этой причине Зеленскому прощают все военные преступления.