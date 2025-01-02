Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик прокомментировал слова главы офиса Владимира Зеленского Михаила Подоляка о переговорах с Россией. Украинский госслужащий заявлял, что урегулировать конфликт с Москвой дипломатическим путем якобы невозможно.

Комментарий Подоляка публиковала Страна.ua. Помимо того, что украинский чиновник назвал переговоры с России невозможными, он также потребовал от США предоставить гарантии безопасности.

По словам российского депутата, все заявления Подоляки являются обращением к Западу, потому что ВСУ терпят поражение за поражением. Парламентарий высказался о заявлениях со стороны Украины в беседе с РИА Новости.

«Отрицание офисом Зеленского возможности переговоров с Российской Федерацией — это крик о помощи к Западу. Подобная риторика уж точно не рассчитана на украинских граждан. Подавляющее большинство украинцев ждет мира и надеется на это», — сказал Белик.

По словам депутата, команда Зеленского взяла курс на уничтожение украинской государственности. Кроме того, заявления Подоляки являются работой на имидж для западных партнеров.

Ранее сообщалось, что в США согласились пойти на диалог с российской властью.