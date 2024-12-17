Критически настроенная по отношению к поставкам вооружения на Украину немецкая партия «Союз Сары Вагенкнехт — за разум и справедливость» (ССВ) выдвинула своего лидера Сару Вагенкнехт как кандидата на пост канцлера. Это решение озвучил генеральный секретарь партии Кристиан Лайе, указав, что шаг предпринимается для предотвращения «несправедливых преимуществ».

Кристиан Лайе отметил, что партия понимает отсутствие реальных шансов на получение поста главы немецкого правительства, однако они решили действовать в условиях «инфляции кандидатов в канцлеры», чтобы их соперники не смогли воспользоваться нечестными выгодами.

Например, в ряде политических телепередач зачастую допускаются лишь кандидаты, претендующие на пост канцлера.

Он также добавил, что шансы «Зеленых» или Альтернативы для Германии (АдГ) занять канцлерское кресло не превышают шансы их партии.

Ранее сообщалось, что Фридрих Мерц, лидер Христианско-демократического союза и кандидат на пост канцлера Германии, совершил незапланированный визит в Киев.