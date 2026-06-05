Открытое письмо Владимира Зеленского с предложением переговоров уже попало в Кремль. Однако российские и западные политики, а также лидеры общественного мнения единодушны: это не мирная инициатива, а пиар-ход с целью навязать Москве образ виновной в продолжении конфликта. «Кровавый клоун врет, он не хочет мира», — заявил Константин Малофеев. В Киеве письмо назвали «картой агонии», передает KP.RU .

Отчаяние, а не сила

Председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов подытожил общее мнение: «Письмо — это не сила Киева, а отчаяние». Депутат Андрей Колесник увидел в обращении юридическую ловушку: Зеленский лукавит и тянет время, тогда как Путин предлагает сначала рабочим группам согласовать документ, а уже затем встречаться лично.

«Его даже США и Европа обвиняют в нежелании начинать мирные переговоры», — добавил парламентарий.

лексей Журавлёв, первый зампред комитета по обороне, назвал письмо профанацией. По его словам, киевский лидер заведомо выставляет неприемлемые условия, чтобы затем показать миру: якобы Россия не желает заканчивать войну. Сергей Миронов, в свою очередь, уверен: это позерство и кривляния перед Западом, попытка изобразить из себя жертву и миротворца.

Кому адресовано послание

Политолог Алексей Чеснаков обратил внимание: если Зеленский пишет открытые письма и Трампу, и Путину, значит по дипломатическим каналам его уже не слышат. Учредитель «Царьграда» Константин Малофеев назвал послание вражеской пропагандой и напомнил, что отказ от Минских соглашений в 2019 году и привел к эскалации.

«Надо побеждать. Это и будет лучший ответ», — подчеркнул он.

Западный взгляд: пиар ради Трампа

Аналитики Reuters, Associated Press и The New York Times сошлись во мнении: письмо рассчитано на внимание западной аудитории и лично Дональда Трампа. NYT прямо назвала жест пиар-ходом, отметив странное сочетание: Киев одновременно «дразнит медведя» террористическими ударами и зовет к миру.

Даже в Киеве не верят

Депутат Верховной рады Александр Дубинский назвал письмо «картой агонии», которую Зеленский достает из пустых рукавов. Его коллега Артем Дмитрук заявил, что послание не имеет легитимности: срок полномочий Зеленского истек 20 мая 2024 года, и на Украине сейчас, по сути, захвачена власть.

«Это письмо оскорблений, эскалации и продолжения войны», — резюмировал он.

Ранее Путин подтвердил, что Зеленский посылал тайное письмо через бизнесмена.