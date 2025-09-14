Украина отказалась от индийской нефти

Украинская нефтяная компания «Укрнафта» отказалась от закупок нефти индийского происхождения, сообщило издание «Нефтерынок» в преддверии второго тура тендеров на закупку топлива.

Тендеры предназначены для приобретения бензина, дизельного топлива и сжиженного природного газа на октябрь и четвертый квартал 2025 года. В новых условиях проведения торгов «Укрнафта» установила ограничения на происхождение энергоресурсов.

В закупках не будут рассматриваться предложения с топливом из России, Белоруссии, Ирана и Индии, которая была впервые включена в этот список.

Отмечается, что все участники тендера обязаны указывать в своих заявках страну происхождения сырья, используемого для производства предлагаемых нефтепродуктов.

«Укрнафта» объяснила ограничения на закупку индийского топлива тем, что Нью-Дели является одним из крупнейших покупателей российской нефти. По итогам первого полугодия 2025 года объемы поставок российских энергоресурсов в Индию продемонстрировали рост на 15% по сравнению с аналогичным периодом 2024 года.

