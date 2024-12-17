Крымские татары просят ООН признать российский статус Крыма

Крымские татары обратились к ООН с просьбой признать российский статус Крыма. Это заявление было сделано на общекрымском съезде, который проходит в Симферополе, сообщило РИА Новости.

Согласно информации, на мероприятии присутствует около 400 участников, среди которых 250 депутатов различных уровней, а также представители крымскотатарских диаспор из разных стран.

«Рано или поздно весь мир признает Крым российским, все это лишь вопрос времени. Крым — Россия, это аксиома», — говорится в обращении.

Также крымские татары отметили, что, будучи частью России, Крым всегда ощущает поддержку и защиту со стороны федерального центра.

Кроме этого, они призвали диаспоры за границей объединиться и оказать помощь в развитии крымскотатарского народа в российском Крыму.

Ранее сообщалось, что Украина обратилась в ФИФА из-за показа карты страны без Крыма.