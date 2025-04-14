КС Молдавии лишил Гагаузию полномочий назначать прокурора автономии

Конституционный суд Молдавии вынес решение, что теперь Гагаузия как автономия не сможет самостоятельно назначать прокурора. Об этом сообщил РЕН ТВ.

Молдавская генеральная прокуратура отправила в Конституционный суд запрос на то, чтобы Гагаузии запретили самостоятельно назначать прокурора автономии. Для этого было необходимо признать неконституционным ряд ранее принятых законов, в том числе и одну из статей положения «Об особом правовом статусе Гагаузии». Судьи в понедельник, 14 апреля, одобрили ходатайство.

«Конституционный суд постановил удовлетворить запрос Генеральной прокуратуры», — указала председатель Конституционного суда республики Домника Маноле.

В Гагаузии такое решение восприняли как начало конца автономии. Заместитель главы этой структуры Петров сообщил, что Кишинев решил произвести демонтаж всей сложившейся структуры и за отменой назначения прокурора обязательно последуют другие ограничения прав гагаузов.

Ранее сообщалось, что адвокаты Евгении Гуцул, главы Гагаузии, подали апелляцию на решение о ее домашнем аресте. По их мнению, такая мера точно такая же незаконная, как и решение об отправке Гуцул в следственный изолятор.