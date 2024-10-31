КС Молдавии утвердил итоги референдума по евроинтеграции

Молдавский Конституционный суд утвердил результаты референдума, по которым более половины граждан страны высказались за включение в состав Евросоюза. Об этом сообщил ТАСС.

В Конституционном суде Молдавии прошло заседание, во время которого было принято решение об объявлении референдума состоявшимся, а также о том, что 50,35% участников из числа граждан Молдовы высказались за вступление в ЕС.

«Утвердить результаты республиканского конституционного референдума от 20 октября 2024 года, который поддержали 749 719 избирателей, или большинство», — указала глава данного суда Домника Маноле.

Она также добавила, что двое судей не присоединились к данному решению. Оппозиционные партии оспаривают итоги голосования. Они считают, что итоги референдума могут быть сфальсифицированы.

До этого результаты референдума были утверждены в молдавском Центризбиркоме. По данным этого ведомства, свои голоса за вступление отдали 50,46% проголосовавших избирателей.