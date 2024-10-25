ЦИК Молдавии утвердил результаты референдума по евроинтеграции

В пятницу Центральная избирательная комиссия Молдовы утвердила окончательные итоги референдума по евроинтеграции, сообщил председатель комиссии Анджела Караман, передает РИА Новости.

На референдуме, который прошел 20 октября, за присоединение Молдавии к Европейскому Союзу проголосовали 50,46% избирателей, в то время как 49,54% высказались против.

Участникам референдума был задан один вопрос: «Поддерживаете ли вы изменение конституции для вступления Республики Молдова в Европейский Союз?».

За опцию «Да» отдали свои голоса 749 719 человек, а 739 155 проголосовали за опцию «Нет». Всего в голосовании приняли участие 1 488 874 избирателя.

Конституционному суду предписано вынести решение в течение 10 дней.

Ранее сенатор верхней палаты парламента Андрей Клишас заявлял, что резкое увеличение количества голосов за вступление Молдавии в Евросоюз можно считать «ночными чудесами».

Он подчеркивал, что других объяснений результатам голосований в Молдавии пока не существует.