КС постановил считать неустановленными сроки давности по искам прокуроров о конфискации

Отмечается, что суд рассмотрел запрос Краснодарского краевого суда относительно сроков давности по антикоррупционным искам.

В судебном запросе указывалось на наличие противоречивой практики в антикоррупционных исках, инициируемых прокурорами. В одних случаях допускалось использование исковой давности, тогда как в других, при аналогичных обстоятельствах, это оказывалось невозможным.

В обращении КС подчеркивалось, что такое положение дел позволяет некоторым лицам избегать конфискации имущества, полученного коррупционным путем, и создает для них неосновательные преимущества.

Установлено, что общие сроки давности не могут применяться к делам о возврате имущества, нажитого коррупционным путем. Согласно выводам КС, необходимы новые подходы к регулированию сроков, связанных с коррупционными преступлениями. Суд подчеркнул, что, если будут установлены новые сроки, они должны значительно превышать общие параметры в 3 и 10 лет.

Кроме того, Конституционный суд рекомендовал законодателям предусмотреть специальные правила для течения сроков давности, а также рассмотреть возможность сочетания различных правовых инструментов для более эффективного противодействия коррупции и защиты прав потерпевших.

Зорькин отметил, что постановление вступает в силу немедленно, оно было принято единогласно всеми судьями.

Ранее Верховный суд РФ ввел запрет банкам назначать новые комиссии в одностороннем порядке.