Верховный суд РФ ввел запрет банкам назначать новые комиссии в одностороннем порядке

Житель Мурманска, который столкнулся с изменением условий по кредитной карте, выиграл дело в Верховном суде РФ, пишет РИА Новости.

Мужчина оформил кредитную карту с возможностью снятия наличных без комиссии. Однако банк в одностороннем порядке изменил договор, введя комиссию за снятие наличных.

Несмотря на обращение в суд, жителю было отказано в удовлетворении иска. Суд первой инстанции посчитал, что право банка менять условия прописано в договоре. Однако Верховный суд РФ постановил, что кредитные организации не имеют права изменять условия договора в одностороннем порядке.

ВС отметил, что кредитные карты предназначены для безналичных расчетов, а выдача наличных является дополнительной услугой. Суд также подчеркнул, что ни закон о банках, ни закон о потребительском кредите не допускают изменений условий договора со стороны банка, так как это может увеличить размер денежного обязательства заемщика.

В другом деле фабрика «Большевичка» обратилась в Верховный суд с целью оспорить комиссию Сбербанка за хранение долларов на счетах юридических лиц. Обслуживание счета обошлось компании в 7,6 млн рублей за полгода. Арбитражные суды признали тарифы законными, и в августе фабрика отозвала свою жалобу из Верховного суда.

Ранее сообщалось, что Верховный суд РФ расширил критерии «движимости» для налогов.