КС Румынии опубликовал мотивировочную часть решения об отмене итогов выборов

Конституционный суд Румынии, который в минувшую пятницу, 6 декабря, аннулировал своим беспрецедентным решением итоги первого тура президентских выборов в стране, объяснил это неким выявленным «манипулированием голосами избирателей».

Как приводится в мотивационной части решения, которую опубликовала на официальном сайте инстанции пресс-служба КС, один из кандидатов в президенты Румынии якобы путем чрезмерной эксплуатации алгоритмов платформ соцсетей «использовал агрессивную пропаганду». Что именно за пропаганда и какой из кандидатов — не уточняется.

«КС констатировал, что процесс выборов президента Румынии был искажен на всем протяжении и на всех этапах многочисленными погрешностями и нарушениями избирательного законодательства», — говорится в документе.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить о пересчете.

Ранее победивший в первом туре президентских выборов в Румынии независимый кандидат Джорджеску назвал решение конституционных судей госпереворотом и «сделкой с дьяволом».