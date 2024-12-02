Путин высмеял прошедшие в Румынии президентские выборы

Российский президент Владимир Путин в ироничной манере высказался о стремлении Конституционного суда Румынии второй пересчитать результаты первого тура выборов государства в стране, которые прошли в прошлые выходные, обратив внимание молодых ученых на встрече с ними на тот факт, что попросту «один из кандидатов не понравился властям».

На встрече с президентом ректор Университета Иннополис Александр Гасников признался Путину, что, когда общается с коллегами во время различных конгрессов, то старается получать от участников обратную связь.

«Меня интересует вопрос кадровый, в том числе в образовании. И есть такой простой принцип, я его продемонстрировал на задаче о выборах: допустим, в некой стране прошел второй тур выборов. [Есть] два кандидата», — пояснил Гасников.

На что Путин сразу парировал слова собеседника, приведя в пример прошедшие президентские выборы в Румынии.

«Ну почему? В Румынии вон сейчас происходит„Один кандидат не понравился власти, решили пересчитать голоса“, — сказал в свою очередь российский президент.

Напомним, независимый кандидат Кэлин Джеорджеску набрал 22,94% (2 120 401 законно поданный голос), за лидера оппозиционной партии «Союз спасения Румынии» Елену Ласкони проголосовало 19,18% избирателей (1 772 500 действительно поданных голосов). Всего участие в выборах президента Румынии приняли 52,55% граждан. Позднее румынские власти усомнились в подлинности пересчета голосов, предложив Конституционному суду разобраться в произошедшем и, возможно, объявить о пересчете.

Ранее сообщалось о том, что противник Украины Симион поздравил«пророссийского» Джеорджеску с победой на выборах президента Румынии.