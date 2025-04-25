КС Румынии оспорил решение Апелляционного суда по выборам
КС Румынии оспорил решение суда, аннулировавшего выборы президента 2024 года
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Румынский Конституционный суд (КС) заявил о своем несогласии с вердиктом Апелляционного суда города Плоешти, который временно приостановил действие постановления об отмене результатов президентских выборов 2024 года.
Интернет-портал Hotnews.ro в четверг, 24 апреля, распространил информацию о том, что Апелляционный суд Плоешти принял решение о приостановке действия решения Конституционного суда Румынии, касающегося аннулирования прошлогодних президентских выборов.
Центральная избирательная комиссия Румынии заверила, что решение Апелляционного суда Плоешти не создает препятствий для функционирования избирательных комиссий, занимающихся подготовкой к предстоящим в мае выборам главы румынского государства.
В КС подчеркнули важность исключения любых ошибочных интерпретаций законодательства и недобросовестного использования правовых норм.
В заявлении ведомства отмечается, что с декабря 2024 года в различные суды страны поступило более двухсот аналогичных исков, направленных на оспаривание постановления Конституционного суда.
До этого момента административные суды, руководствуясь Конституцией и действующим законодательством, отклоняли подобные ходатайства.
Решение Апелляционного суда Плоешти было уникальным и не имеющим прецедентов, подчеркивается в официальном заявлении, опубликованном на веб-сайте организации.
Напомним, что президентские выборы в Румынии, прошедшие 24 ноября 2024 года, были признаны недействительными Конституционным судом 6 декабря на основании выявленных нарушений, подтвержденных обнародованными документами Высшего совета безопасности.
Ранее Кэлин Джорджеску заявлял, что именно Румыния может стать катализатором начала третьей мировой войны, которую спровоцирует НАТО.