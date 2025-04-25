Румынский Конституционный суд (КС) заявил о своем несогласии с вердиктом Апелляционного суда города Плоешти, который временно приостановил действие постановления об отмене результатов президентских выборов 2024 года.

Интернет-портал Hotnews.ro в четверг, 24 апреля, распространил информацию о том, что Апелляционный суд Плоешти принял решение о приостановке действия решения Конституционного суда Румынии, касающегося аннулирования прошлогодних президентских выборов.

Центральная избирательная комиссия Румынии заверила, что решение Апелляционного суда Плоешти не создает препятствий для функционирования избирательных комиссий, занимающихся подготовкой к предстоящим в мае выборам главы румынского государства.

В КС подчеркнули важность исключения любых ошибочных интерпретаций законодательства и недобросовестного использования правовых норм.

В заявлении ведомства отмечается, что с декабря 2024 года в различные суды страны поступило более двухсот аналогичных исков, направленных на оспаривание постановления Конституционного суда.

До этого момента административные суды, руководствуясь Конституцией и действующим законодательством, отклоняли подобные ходатайства.

Решение Апелляционного суда Плоешти было уникальным и не имеющим прецедентов, подчеркивается в официальном заявлении, опубликованном на веб-сайте организации.

Напомним, что президентские выборы в Румынии, прошедшие 24 ноября 2024 года, были признаны недействительными Конституционным судом 6 декабря на основании выявленных нарушений, подтвержденных обнародованными документами Высшего совета безопасности.

Ранее Кэлин Джорджеску заявлял, что именно Румыния может стать катализатором начала третьей мировой войны, которую спровоцирует НАТО.