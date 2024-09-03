Ксения Юдаева может стать исполнительным директором от России в МВФ

Кандидатом на должность исполнительного директора от Российской Федерации в Международном валютном фонде (МВФ) рассматривается бывшая первая заместительница председателя Центробанка Ксения Юдаева, сообщил «Интерфакс».

Согласно информации, предложенная Министерством финансов и поддержанная Центральным банком и МИД кандидатура Юдаевой была согласована премьер-министром Михаилом Мишустиным. Окончательное решение будет оформлено в виде распоряжения Правительства РФ.

Алексей Можин представлял Россию в МВФ с 1990-х годов и стал исполнителем от страны в 1996 году. С 2014 года он занимал статус дуайена исполнительного совета МВФ, что включает выполнение определенных обязанностей, в том числе объявлений о выборах директора-распорядителя.

В марте 2022 года данная позиция была приостановлена из-за ситуации на Украине.

Юдаева пришла в ЦБ в сентябре 2013 года, ранее работая в экспертном управлении президента РФ и став ключевой фигурой в команде Эльвиры Набиуллиной.

Она занималась стратегией и финансовой стабильностью до своей отставки 1 августа 2023 года, оставаясь советником Набиуллиной.

Ранее сообщалось, что Путин освободил замруководителя ФМБА Фадееву от занимаемой должности.