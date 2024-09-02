Путин освободил замруководителя ФМБА Фадееву от занимаемой должности

Фадеева начала свою деятельность на данной позиции в сентябре 2019 года, когда председателем Правительства России был Дмитрий Медведев.

Как сообщило специализированное издание Vademecum, Фадеева окончила Московский государственный социальный университет и РАНХиГС.

С 2002 по 2004 год она трудилась в Министерстве имущественных отношений Российской Федерации, а затем до 2015 года занимала различные должности в Росимуществе. С 2015 по 2017 год была заместителем руководителя регионального управления агентства в Москве.

Перед тем как перейти в ФМБА, Фадеева возглавляла управление государственной службы, кадров и контроля деятельности территориальных органов Росимущества и была советником руководителя данного ведомства.

На сегодняшний день в команде руководителя ФМБА Вероники Скворцовой работают шесть заместителей: Татьяна Яковлева, Игорь Борисевич, Наталья Стадченко, Наталья Михайлова, Николай Солнцев и Андрей Дыдыкин.

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