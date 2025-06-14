КСИР: операция «Правдивое обещание» продлится столько, сколько потребуется

Продолжительность операции «Правдивое обещание 3», проводимой Ираном в отношение Израиля, будет зависеть от ситуации, сообщил Ахмад Вахиди, командующий Корпусом стражей исламской революции Ирана.

В ответ на атаки со стороны Израиля Иран осуществил операцию под названием «Верное слово 3», направленную на поражение военных объектов на территории Израиля. Об этом стало известно от Корпуса стражей исламской революции Ирана (КСИР).

«Это может продолжаться столько, сколько будет нужно», — сказал Вахиди в эфире иранского телевидения.

Он отметил, что сроки проведения операции будут зависеть от ситуации.

В ночь на 13 июня около 200 самолётов ВВС Израиля нанесли удар по более чем 100 объектам в Иране. Среди них были укрытия высокопоставленных военных. В результате погибли трое высокопоставленных иранских военных: командующий КСИР Хоссейн Салами, Мохаммад Хоссейн Бакери и глава командования по ЧС Голям-Али Рашид.

Ранее сообщалось, что силы ПВО в Тегеране отражают новую атаку Израиля на столицу Ирана.