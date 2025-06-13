Звуки взрывов гремят над Тегераном: Израиль возобновил атаки на территорию Ирана

Система противовоздушной обороны отражает очередную атаку Израиля на столицу Ирана, город Тегеран, как сообщает ISNA. На этот раз атаку совершают беспилотные летательные аппараты.

В Тегеране слышны звуки взрывов. Поступают сообщения о работе систем противовоздушной обороны. Израиль снова наносит удары по территории Ирана.

Сотрудники Корпуса стражей исламской революции объявили о том, что Иран осуществил пуск сотен баллистических ракет в направлении Израиля в рамках операции «Суровое возмездие». В числе прочего, Исламская республика нанесла удар по штабу израильского Минобороны в Тель-Авиве.

Корпус стражей исламской революции Ирана также предупредил Израиль о возможных последствиях в случае нанесения ударов по объектам энергетической инфраструктуры. В ответ на подобные действия Тегеран готов нанести удары по аналогичным объектам на территории Израиля.

Ранее сообщалось, что 35 израильтян получили ранения в результате ракетной атаки Ирана.