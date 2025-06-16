КСИР пообещал продолжать операции против Израиля до полного уничтожения

Вооруженный конфликт между Израилем и Ираном продолжает набирать обороты. Корпус исламской революционной гвардии (КСИР) пообещал не ослаблять военную кампанию против израильского государства и продолжить атаковать страну до ее полного уничтожения. Соответствующее заявление появилось на официальном сайте иранской армии.

Так, КСИР пообещал усилить атаки, сделав их более разрушительными и целенаправленными.

Вечером 16 июня Иран начал новую волну ракетных ударов по территории Израиля. По данным иранских военных, Тегеран начал использовать новые методы атак, благодаря которым удалось нарушить многоуровневую работу израильских сил противовоздушной обороны (ПВО). В результате этого средства ПВО Ирана и Израиля начали атаковать друг друга.

13 июня Израиль объявил о начале военной операции «Восходящий лев», направленной на уничтожение ядерных объектов Ирана и военных баз страны. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также атаковала командные центры сил специального назначения «Аль-Кудс» КСИР, поразив десять объектов.

Ранее сообщалось, что возле отделения посольства США в Тель-Авиве упала ракета.