Ракета упала рядом с отделением посольства США в Тель-Авиве

Одна из ракет упала рядом с дипломатическом представительством США в Тель-Авиве, сообщило израильское издание Ynet. При этом не уточняется, о ракете какой страны идет речь.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала масштабную операцию «Восходящий лев» 13 июня, в ходе которой ВВС нанесли удары по военным целям и объектам ядерной программы Ирана. В результате авиаударов в Тегеране погибли высокопоставленные иранские военные и ядерные ученые, а также были уничтожены ядерные объекты в Натанзе и Фордо.

Верховный лидер Ирана аятолла Али Хаменеи назвал удары Израиля «преступлением» и заявил о начале операции «Правдивое обещание 3», в рамках которой Иран наносил ответные удары по Израилю.

Утром 16 июня произошли новые ракетные обстрелы Израиля, в результате которых погибли трое человек , еще 67 — получили ранения различной тяжести. Один человек находится в тяжелом состоянии, еще шесть получили ранения средней тяжести.

По данным The Times of Israel, по центральным районам страны выпустили четыре баллистические ракеты, из-за чего местных жителей начали эвакуировать.

Ранее ТАСС рассказал об эвакуации более 80 россиян из Ирана через границу Азербайджана.