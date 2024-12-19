«Кто как обзывается, тот так и называется»: Путин ответил на оскорбления в его адрес из-за рубежа

В ходе прямой линии, совмещенной с пресс-конференцией, президент России Владимир Путин отметил, что резкие высказывания зарубежных лидеров в его адрес свидетельствуют об их бессилии, передает РИА Новости.

Отвечая на вопросы журналистов о том, почему он игнорирует оскорбления, Путин подчеркнул, что нападки со стороны некоторых иностранных чиновников происходят из их слабости, а реакция на такие выпады во многом определяется культурным уровнем.

«Я уже говорил когда-то: кто как обзывается, тот так и называется. И делается это, на мой взгляд, от бессилия», — сказал Путин.

Кроме того, он добавил, что у России есть достаточно крепкие аргументы для защиты своей позиции на мировой арене.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков называл оскорбления Путина частью американской политической культуры.