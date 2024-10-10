По словам пресс-секретаря главы государства Дмитрия Пескова, оскорбления, которые кандидат в лидеры США Камала Харрис допустила в адрес Владимира Путина, свидетельствуют о том, что американскому истеблишменту не хватает такта. Об этом сообщает Life.ru.

Он добавил, что этот лексикон является сегодня частью политической культуры американского истеблишмента.

По мнению политика, напротив, сам президент РФ никогда не позволял себе оскорблений политиков даже из недружественных стран.

Ранее сообщалось, что Харрис оскорбила Путина и раскритиковала Трампа.