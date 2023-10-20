«Кто-то блефует, а кто-то показывает чемоданчик»: какой сигнал Путин послал Западу

Президент РФ Владимир Путин во время поездки в Пекин попал в объективы камер вместе с офицерами, которые несли так называемый «ядерный чемоданчик». Примечательно, что раньше устройство старались не снимать и не показывать по ТВ.

Политолог, социолог и журналист Михаэлис Галицкий рассказал, с чем могут быть связаны перемены. Неожиданное разрешение на съемку упомянутых офицеров может носить цель — передать сигнал Западу.

«Система «Периметр» или «Мертвая рука», как ее называют на Западе, сама способна обнаружить угрозу и автоматически произвести ответный запуск ракет. Однако по сегодняшней доктрине применить ядерное оружие можно не только после запуска ракет в сторону России, но и когда есть угроза существованию страны. Ее, к слову, можно создать и без ядерной агрессии», — сообщил эксперт корреспонденту интернет-издания «Подмосковье сегодня».

По мнению собеседника, демонстрация «чемоданчика» — это сообщение Путина для недружественных стран. Глава РФ показывает, что держит все под контролем и в случае необходимости готов защитить государство, даже пребывая на тех или иных мероприятиях.

Иногда звучат мнения, добавил политолог, что если где-то применится ядерное оружие, то это запустит цепную реакцию: другие страны тоже запустят свои ракеты. Но в действительности это не совсем так. Не зря говорят, что наиболее шумные собаки не кусаются.

«Когда НАТО угрожает нам, говорит о пятой статье своего устава, вспоминает о своем ядерном оружии, это больше смахивает на запугивание. Кто-то громко блефует и наводит страх, а кто-то просто тихо показывает чемоданчик, и всем все становится ясно», — подчеркнул Галицкий.

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