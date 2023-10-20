«Россия не сможет остаться в стороне»: где Запад развяжет следующий конфликт

Коллективный Запад уже давно создает очаги нестабильности вокруг России. Конфликты вспыхивают там, где могут либо напрямую навредить РФ, либо ударить по ее интересам.

Вадим Сипров, политолог и гендиректор ООО «Институт коммуникационного менеджмента», рассказал нам, где может «вспыхнуть» в следующий раз, когда текущие конфликты исчерпают себя.

На северо-западном направлении, напомнил эксперт, России приходится укреплять границу в связи со вступлением в НАТО Финляндии. Кроме того, РФ развивает морские и воздушные коммуникации с заблокированной с суши Калининградской областью.

«В самих странах Балтии проводится политика сегрегации русскоязычного населения. Цель — спровоцировать Россию на силовое решение этой проблемы. В союзной Белоруссии нам приходится держать воинские контингенты в противовес нацеленной против Минска группировке НАТО в Польше», — отметил Сипров в беседе с корреспондентом интернет-издания «Подмосковье сегодня».

Уязвимыми точками, по мнению политолога, остаются Приднестровье, заблокированное Украиной и Молдавией, Сербия, которая находится под прицелом НАТО, а также две военные базы в Сирии — сейчас в Восточном Средиземноморье под видом помощи Израилю сосредоточена американская авианосная ударная группа. Ее истинная задача — давление на ВС РФ в регионе. В любой момент обстановка также может обостриться в сирийском или иракском Курдистане, в самом Ираке, в Йемене. Израиль может начать войну против Ливана или Сирии.

«Взрывоопасной остается обстановка в Закавказье. Недавно под эгидой США прошли учения вооруженных сил Грузии неподалеку от границ Южной Осетии. Грузию подстрекают к агрессии против Абхазии. Также США и Великобритания, играя с националистически настроенными элитами в Казахстане, смогли осложнить наши отношения — республика уже включилась в экономическую войну против России. Аналогичная политика ведется ими и в Киргизии», — подчеркнул эксперт.

На Дальнем Востоке, считает собеседник, США будут подталкивать Японию к антироссийским действиям. Это направление остается наиболее опасным. Страна не состоит в военных блоках, однако обладает мощными вооруженными силами и не отказывается от территориальных претензий к России.

«В случае военного обострения ситуации вокруг Тайваня Россия не сможет остаться в стороне — антикитайский блок в Азиатско-Тихоокеанском регионе будет создавать проблемы и нам», — заключил Сипров.

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