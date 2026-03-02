Куба станет следующей? Трамп заговорил о «дружественном захвате» острова после ударов по Ирану

Администрация Дональда Трампа рассматривает возможность проведения масштабной операции против Кубы, воодушевившись результатами недавних атак на Иран и Венесуэлу. Об этом сообщает The Atlantic.

По данным журналистов, президент США назвал планируемое мероприятие дружественным захватом и выразил уверенность в успехе новой внешнеполитической авантюры на фоне ослабления региональных противников.

В Белом доме полагают, что текущий момент оптимален для расширения влияния в Карибском бассейне, так как недавние силовые акции в других частях света признаны успешными. Вашингтонские аналитики тщательно изучают итоги февральских ударов по Тегерану, чтобы использовать накопленный военный опыт для силового давления на власти острова.

Сам Трамп неоднократно указывал на критическое состояние экономики островного государства, подчеркивая отсутствие там нефти и финансовых ресурсов. По мнению главы Белого дома, такая незащищенность делает страну удобной целью для внешнего вмешательства.

Ранее политолог заявил, что после ликвидации лидера картеля «Халиско» Мексика погрузилась в хаос.