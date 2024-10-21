Куба ведет переговоры с несколькими странами о конкретной помощи из-за кризиса

Глава Министерства иностранных дел (МИД) Кубы Бруно Родригес Паррилья выразил благодарность Венесуэле, Мексике, Колумбии, Барбадосу и России за их поддержку в условиях нарастающего кризиса на острове.

Соответствующее заявление он сделал в соцсетях. Паррилья подчеркнул, что в настоящее время кубинское правительство активно ведет переговоры с этими странами о конкретной помощи в борьбе с последствиями энергетического кризиса.

Национальная электроэнергетическая система Кубы столкнулась с серьезными проблемами, выходя из строя в третий раз всего за два дня. Это привело к значительным перебоям в подаче электроэнергии и воды, что, в свою очередь, негативно сказывается на жизни местного населения.

Куба находится в процессе устранения последствий кризиса, и успешные переговоры с союзниками могут сыграть ключевую роль в стабилизации ситуации на острове.

Ранее сообщалось, что ураган «Оскар», обрушившийся на Кубу, ослаб до тропического шторма.