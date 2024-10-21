Ураган «Оскар», обрушившийся на Кубу, ослаб до тропического шторма. Об этом свидетельствуют данные Национального центра США по наблюдению за ураганами.

Отмечается, что скорость порывов ветра в пределах урагана составляет 30 м/с. Потоки ветра движутся на юго-запад со скоростью 9 км/ч.

Сейчас ураган зафиксирован преимущественно над восточной частью Кубы. По этой причине там ожидаются наводнения и оползни.

В ночь на понедельник, 21 октября, на восточное побережье Кубы обрушился циклон «Оскар». В провинции Гуантанамо были зафиксированы более 240 мм осадков в связи со стихией.

По последним данным, максимальная устойчивая скорость ветра составляет 120 км/ч, что соответствует характеристикам урагана первой категории по шкале Саффира-Симпсона. Минимальное давление циклона возросло до 988 гектопаскалей.

Из-за взаимодействия с сушей циклон «Оскар» ожидаемо будет ослабевать, и в ближайшие несколько часов может превратиться в тропический шторм. Тем не менее, грозы и сильные дожди продолжают угрожать жителям восточных провинций, включая Гуантанамо, Ольгин и Лас-Тунас. На метеорологической станции Пунта-де-Маиси в Гуантанамо уже зафиксировано 243,6 мм осадков.

Прогнозы обещают, что в ближайшие часы количество осадков в некоторых районах на востоке Кубы может достичь 200 мм. Местные власти призывают граждан соблюдать осторожность и следить за обновлениями метеослужб.

Ранее сообщалось, что Куба направила запрос на получение статуса государства-партнера БРИКС через Россию.