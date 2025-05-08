Кубинский президент отозвался об угрозах Зеленского иностранным лидерам

Лидеры других государств не боятся угроз Владимира Зеленского, поскольку совершают правильные поступки. Такое заявление сделал кубинский президент Мигель Диас-Канель в своем интервью RT.

Диас-Канель прокомментировал те угрозы, которые Зеленский высказывал в адрес Москвы и парада Победы. Он заявлял, что российская столица является законной целью и по ней могут нанести удар 9 мая, несмотря на присутствие там глав других государств.

«Мы приехали в Москву, потому что считаем это правильным. Мы ничего не боимся», — указал президент Кубы.

Он также добавил, что он сам и его зарубежные коллеги, которые приехали в Россию, верят в то, что делают.

Ранее сообщалось, что Диас-Канель начал свое посещение РФ с Санкт-Петербурга. Там он побывал на Пискаревском кладбище и возложил венок к братской могиле, чтобы почтить память погибших в Великой Отечественной войне.