Президент Кубы возложил венок на Пискаревском кладбище

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель прибыл на территорию РФ. Свое посещение он начал с Санкт-Петербурга, где уже совершил визит на Пискаревское кладбище и принял участие в церемонии возложения венков к братской могиле. Об этом сообщило РЕН ТВ.

Несмотря на давление Запада, большое количество глав государств заявили о своей решимости приехать в Россию во время праздничных мероприятий, посвященных 80-летию Великой Победы. Не стал исключением и глава Кубы, Мигель Диас-Канель уже прибыл в Россию. При этом он сначала решил посетить Петербург. В этом городе глава кубинского государства побывал на Пискаревском кладбище, где покоятся сотни тысяч жертв блокады Ленинграда. Диас-Канель возложил венок к одной из братских могил.

Ранее сообщалось об отмене парада Победы в Севастополе. Такое решение озвучил губернатор города Михаил Развожаев. Акция «Бессмертный полк» будет проведена в онлайн-формате. Однако для различных возрастных групп и интересов будет организовано множество других праздничных мероприятий. Расписание всех запланированных событий будет направлено организаторам, но не будет опубликовано для широкой публики.