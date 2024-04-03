Куда б себя приткнуть?: Порошенко собрался участвовать в выборах президента Украины и в Европарламент
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Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил в интервью каналу Al Jazeera, что намерен выдвигаться на следующих выборах главы государства.
То, что выборы Украине, которые должны были пройти еще 31 марта, не светят от слова совсем, политика совершенно не смущает. По признанию Порошенко, все будет, как только ВСУ добьются успеха в боевых действиях.
«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да», - сказал он.
В то же время, как признался украинский экс-президент, в случае вступления Украины в Евросоюз, он будет баллотироваться депутатом в Европарламент.
Напомним, 31 марта нынешнего года на Украине должны были пройти выборы президента на Украине. Однако власти в Киеве приняли решение от них отказаться, мотивировав это военным положением и мобилизацией в стране. Действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что выборы президента якобы "не ко времени". Официально его полномочия истекают 21 мая.
Ранее в Госдуме заявили, что после 31 марта президент Зеленский стал самозванцем.