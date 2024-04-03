То, что выборы Украине, которые должны были пройти еще 31 марта, не светят от слова совсем, политика совершенно не смущает. По признанию Порошенко, все будет, как только ВСУ добьются успеха в боевых действиях.

«Если вы спрашиваете меня, планирую ли я участвовать в следующих выборах, - да», - сказал он.

В то же время, как признался украинский экс-президент, в случае вступления Украины в Евросоюз, он будет баллотироваться депутатом в Европарламент.

Напомним, 31 марта нынешнего года на Украине должны были пройти выборы президента на Украине. Однако власти в Киеве приняли решение от них отказаться, мотивировав это военным положением и мобилизацией в стране. Действующий глава государства Владимир Зеленский заявил, что выборы президента якобы "не ко времени". Официально его полномочия истекают 21 мая.

Ранее в Госдуме заявили, что после 31 марта президент Зеленский стал самозванцем.