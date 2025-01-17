Кулеба «отправил» Путина и Трампа в XIX век

Бывший министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба высказал мнение, что главы России и США — Владимир Путин и Дональд Трамп — должны были появиться на свет в XIX столетии. Ибо нынешнее их существование не совсем уместное, считает он.

Что именно он имеет в виду и почему так считает, политик объяснил в беседе с украинским изданием «Общественное».

«Они оба должны были родиться в XIX веке. Где-то после Венского конгресса 1815 года, когда монархи договорились о том, как будет функционировать мир», — заявил Кулеба.

По его мнению, в XXI столетии обстановка на международной арене изменилась, поэтому конфликт на Украине не может быть решен простым военным вмешательством и некой «кавалерийской атакой».

Ранее сообщалось, что экс-глава украинского МИД Дмитрий Кулеба пригрозил в беседе с журналистами, Украина может напасть на Россию, если ее не примут в НАТО.