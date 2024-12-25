Кулеба: Украина может напасть на Россию, если ее не примут в НАТО

Такое мнение в интервью изданию Kyiv Independent высказал бывший глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

Если Украина не получит членства в НАТО, то она может развязать войну с Россией.

По его словам, следующее поколение украинских политиков может заниматься восстановлением страны после боевых действий. Но поколение после них захочет взять над Россией реванш, пояснил Кулеба.

Политик считает, что, когда Украина восстановится, украинские чиновники начнут обсуждать вопросы возврата отошедших к России территорий.

Ранее сообщалось о том, что коалиция стран ЕС может направить военных на Украину.