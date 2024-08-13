Кулеба похвалился Боррелю вторжением Украины в Курскую область

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба провел с главой евродипломатии Жозепом Боррелем телефонную беседу, в ходе которой доложил своему собеседнику о деталях украинского вторжения в Курскую область Российской Федерации.

Как написал на своей странице в соцсети Х, глава МИД Украины, Евросоюз продолжает всецело поддерживать страну в ее стремлении добиться мира с Россией исключительно военным путем.

«Я проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области. Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем также сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия», - написал Кулеба.

Напомним, ВСУ атаковали часть Курской области 6 августа. В некоторых муниципалитетах в качестве меры предосторожности была объявлена временная эвакуация местного населения. В пятницу, 9 августа, Национальный антитеррористический комитет России заявил о введении на территории Курской, Белгородской и Брянской областей режима КТО. Позже на такие меры пошла и соседняя Белоруссия.

Ранее сообщалось, что журналист США незаконно пересек границу РФ и сделал репортаж с оккупированной ВСУ территории Курской области.