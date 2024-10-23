Кулеба признался, что перед увольнением выпил вино и выкурил сигару

Экс-глава МИД Украины Дмитрий Кулеба рассказал, что узнал о своей отставке, когда находился в спортзале вместе с супругой, сообщает украинский телеграм-канал «ТСН Новости».

Ему позвонил премьер-министр и попросил приехать. После этих слов Кулеба понял, что его ждет. Он оставил жену в спортзале и уехал.

Кулеба встретился с премьер-министром Денисом Шмыгалем, а потом с президентом Украины Владимиром Зеленским. После этого чиновник вернулся домой.

«Мы взяли бутылку игристого вина, сигару, лист бумаги, ручки — пошли на балкон. Мы закурили, я выпил и написал заявление на увольнение. Так, собственно, это все и закончилось», — вспоминает Кулеба.

Отставку Кулебы Верховная рада Украины утвердила 5 сентября. Что стало причиной такого решения, неизвестно.

Ранее сообщалось о том, что польский депутат Ковальский осудил Кулебу за слова о Волынской резне.