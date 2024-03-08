Кулеба призвал Запад прислать на Украину военные тренировочные миссии

Государства коллективного Запада должны прислать на Украину свои совещательно-тренировочные военные миссии. Об этом заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба, его слова были приведены на официальном интернет-ресурсе украинского МИД.

Украинский министр призвал западных партнеров государства направить своих инструкторов для того, чтобы ускорить процесс обучения солдат ВСУ. По словам главы внешнеполитического ведомства, Украина нуждается в подобных решениях для того, чтобы избавиться от необходимости отправлять своих солдат за границу ради обучения.

Ранее сообщалось, что командиры ВСУ готовятся к худшему исходу событий из-за дефицита снарядов.