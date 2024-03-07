Командиры Вооруженных сил Украины (ВСУ) жалуются в США на нехватку боеприпасов. Ситуацию называют критической, но на Западе считают, что вояки преувеличивают проблему. Как объяснил российский подполковник запаса Олег Иванников, Украине выгодно сгущать краски. Комментарий эксперта передает сайт Aif.ru .

Корреспондент CNN публиковал репортаж из Часова Яра, по которому стало ясно, что проблема со снарядами и технические неполадки техники не такая серьезная, как ее описывают командиры. Такие выводы были сделаны из-за увиденных запасов американских снарядов. Украинские артиллеристы во время визита корреспондентов канала лишь дважды открывали огонь. Некоторые эксперты считают, что ВСУ просто экономят.

Как объяснил Иванников, Киев пытается выдавить с Запада еще больше финансовой и военной поддержки.

«Киевский режим рассчитывает на долгосрочные перспективы своего существования и пытается запастись боеприпасами на складах. Командующий российской группировкой войск «Центр», выполняющей задачи в зоне проведения СВО, генерал-полковник Андрей Мордвичев уже опроверг заявления о том, что у Вооруженных сил Украины не хватает снарядов, и они почти прекратили стрелять. Стреляют, как и раньше», — напомнил собеседник.

Проблема кроется далеко не в расходных материалах для техники, а в ракетах для ПВО. Но это вина уже плохой подготовки личного состава, которые израсходовали дорогие боеприпасы по ложным целям, то есть, напрасно. Поставкой таких же средств поражения не предусмотрено.

Ранее сообщалось, что российский военный высказался о подготовке танкистов к боям под Новомихайловкой.