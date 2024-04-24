Глава Министерства иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба выразил свою озабоченность относительно недостаточной динамики развития оборонно-промышленного комплекса на Западе по сравнению с последними достижениями России в этой сфере.

В своем интервью газете Guardian Кулеба подчеркнул, что анализируя данные о последних шагах России в области усиления вооружений и модернизации военно-промышленного комплекса, возникает впечатление о существенном отставании западных стран в этой области.

По словам министра, существует определенное недопонимание или недооценка на Западе относительно необходимости активной модернизации оборонно-промышленного комплекса для поддержания конкурентоспособности и безопасности. Кулеба выразил убеждение, что данная ситуация требует более внимательного взгляда и мер курсовой коррекции со стороны западных стран.

Он также отметил, что, по его оценкам, пик военно-промышленного производства у союзников Украины не будет достигнут до конца текущего 2024 года, подчеркнув необходимость более активной стратегии и инвестиций в данную сферу.

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