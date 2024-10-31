Кулеба: США просили Зеленского записать видеозавещание перед началом СВО и готовиться к партизанской войне

Вашингтон перед самым началом Россией специальной военной операции в феврале 2022 года настоятельно советовал президенту Украины Владимиру Зеленскому записать своеобразное видеообращение с завещанием. Об этом в беседе с украинским телеканалом ТСН поведал экс-глава МИД страны Дмитрий Кулеба.

По словам политика, в администрации Белого дома были уверены, что Украина проиграет. И нужно думать о том, как противостоять России в этой ситуации.

«На Западе предполагали, что Зеленского убьют, поэтому просили президента записать видеозавещание», — заявил Кулеба.

В продолжение темы бывший глава украинского внешнеполитического ведомства признался, что западные партнеры Украины советовали Киеву готовиться к партизанской войне, а также созданию так называемого правительства в изгнании.

Ранее Владимир Зеленский признался, что ВСУ не собирались захватывать критическую инфраструктуру России, в том числе и Курскую АЭС.