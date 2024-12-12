Коалиция стран ЕС может направить военных на Украину

В Евросоюзе активно обсуждается идея отправки военных на Украину в обход НАТО. Речь идет о формировании коалиции из нескольких европейских стран, которые готовы предоставить свою поддержку Киеву в рамках двусторонних соглашений. Об этом сообщает новостное агентство Reuters со ссылкой на собственные источники в ЕС.

По данным агентства, ЕС рассматривает возможность создания коалиции из пяти-восьми государств для отправки военных контингентов на Украину. Основная идея инициативы — избежать необходимости согласования через НАТО, что позволит действовать быстрее и слаженнее.

Инициатива была обсуждена в ноябре на переговорах между Великобританией и Францией. Кроме того, к потенциальной коалиции могут присоединиться прибалтийские и скандинавские страны. Их заинтересованность объясняется географической близостью к конфликту и политической поддержкой Украины.

При этом в самом Евросоюзе отсутствует консенсус по данному вопросу. Многие государства-члены предпочитают сохранять статус-кво, опасаясь эскалации конфликта и вовлечения НАТО в противостояние. Поэтому предполагается, что поддержка будет оказываться в рамках двусторонних договоренностей между отдельными странами и Украиной, что позволит обойти разногласия внутри ЕС.

Эксперты отмечают, что подобный шаг может создать новую точку напряженности в регионе, особенно если коалиция будет действовать без единого политического мандата от ЕС или Альянса.

Ранее стало известно о том, что на Украине спрогнозировали раздел Украины при вводе миротворцев.